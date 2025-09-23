中評關注：鍾東錦有恩必還　可成藍白潤滑劑

苗栗縣長鍾東錦。（中評社 資料照） 中評社苗栗9月23日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦2022年因違紀參選，遭中國國民黨開除黨籍，14日停權3年期滿自動回復黨籍，鍾雖希望仍以無黨籍身分在2026爭取連任，但對於國民黨主席選舉也勇於表態，強調前台北市長郝龍斌有恩於他，人情一定得還，而鍾這種有恩必還的個性，也有利於成為未來藍白合的潤滑劑。



鍾東錦2022年因不滿國民黨提名制度，脫黨參選苗栗縣長並當選，遭國民黨開除黨籍6年，但鍾當選後仍始終和藍營保持良好互動，一直以“藍營大兵”自詡，2024大選也積極輔選，被國民黨中評會認定輔選有功，改決議停權3年處分，在今年9月14日期滿，自動回復黨籍。



對於國民黨主席選舉呈現多人混戰的局面，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，孫文學校總校長張亞中等6人都登記參選。鍾東錦22日受訪時也首度表態說，他很感謝郝龍斌過去站出來支持他參選苗栗縣長，這個人情他一定要還，所以會支持郝龍斌參選國民黨主席。



鍾東錦有恩必還的個性，也不僅止於郝龍斌，民眾黨前主席柯文哲在2022年也力挺鍾參選，還曾多次到苗栗親自為鍾站台輔選，讓鍾一直感念在心。2024大選雖然藍白最後沒能整合成功，但鍾東錦仍然兩邊不得罪，只要柯文哲有到苗栗出席活動，鍾幾乎都會親自出席，以具體行動來感謝柯過去力挺他的恩情。



另一方面，鍾東錦對藍營也不得罪，雖然在2022年脫黨參選期間，為了選戰攻防曾數度槓上國民黨主席朱立倫，但鍾在當選後隨即轉趨低調，默默和藍營修補關係。鍾東錦後來為了報答同樣在2022年曾支持他參選的前中廣董事長趙少康，還在2023年底自掏腰包在苗栗縣府前廣場舉辦2萬人造勢晚會來力挺當時的“侯康配”。



鍾東錦雖然已回復國民黨籍，但就像他說的，無黨一身輕，加上鍾過去和藍白累積的好交情，反而有利於讓鍾成為藍白間最好的潤滑劑，對藍白未來在2026地方選舉甚或2028大選的布局，若有意見相左的時候，鍾或許還可以發揮關鍵作用，也讓鍾未來在藍白間的角色更顯重要。