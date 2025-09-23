蘇資婷：藍黨員選票不集中　中生代要贏很難

國民黨籍屏東縣議員蘇資婷。（中評社 資料照） 中評社屏東9月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉於10月18日進行改選，國民黨籍屏東縣議員蘇資婷向中評社表示，這次黨內雖有世代交替氛圍，但還不到那麼強烈，因為前“立委”鄭麗文、藍委羅智強尚未扮演起“替大家帶來希望、就是你來領導國民黨”的角色，加上鄭、羅屬性差很多，看似也無整合空間，若自主性黨員票源分散的話，中生代要勝出就很難。



蘇資婷，大仁科技大學休閒運動系學士。2022年從屏東市民代表轉戰屏東縣議員並當選，選區屏東市。黨務系統出身，資歷超過20年，曾任屏東市、里港、高樹、三地門、泰武等地的地方黨部主任。



國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。



首場辯論會由《中天新聞》20日舉辦，邀請羅智強、鄭麗文、張亞中正面交鋒，郝龍斌另有重要拜會所以不出席。



蘇資婷表示，郝龍斌19日登記參選黨魁時有全台正副議長聯誼會長、新北議長蔣根煌陪同登記，看得出來地方派系及頭人、縣市議長的區塊都支持郝龍斌的意象。不過這次很多黨員蠻喜歡羅智強或鄭麗文，張亞中因為選太多次較無新鮮感，“若這次放著大家亂投，不刻意操盤，羅、鄭是有機會的，郝因年紀大不吃香”。



蘇資婷表示，最近很多人都用2005年國民黨主席選舉，當時的台北市長馬英九對決“立法院長”王金平的盤來看這次選舉，當時地方派系也都操作給王金平，但最後年輕人還是投給馬英九。不過當時馬英九以擔任“首都”市長，且當時的熱潮都認為要讓馬英九來帶領國民黨，整個熱潮才掀起來。

