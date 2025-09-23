中評鏡頭：高雄興達電廠旁有泡麵土地公

“永安烏林投玄德宮”位於高雄市永安區，去年吹起“泡麵土地公”旋風吸引遊客朝聖，廟旁有一整櫃的泡麵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）“泡麵土地公”是台灣有趣的廟宇特色文化之一，信眾帶泡麵來拜拜，也與到訪的遊客結緣。高雄市永安區的永安烏林投玄德宮去年也將此文化帶回發展，吸引不少遊客前來打卡朝聖，原先只是興達電廠旁的一間小廟，意外創造了不少話題。



“永安烏林投玄德宮”位於高雄市永安區，主祀福德正神，同時供奉二尪王爺、中壇元帥、虎王公等多尊神明，該廟就在緊鄰興達電廠的一條小路上，起源也與電廠有關，原是電廠內的土地公廟，隨著電廠設施遷移，因此40多年前搬遷至現址。



永安烏林投玄德宮這兩年變成一個話題景點，原因是“泡麵土地公”風也吹來此廟，香客、遊客來此廟拜拜後，可用廟方設置的泡麵櫃、自助熱水機、餐具、桌椅，方便民眾挑選泡麵現場沖泡，一邊享用無敵海景，搖身變為熱門話題景點。



為什麼拜拜後有免費泡麵可以享用？ 其實這與台灣有名的“泡麵土地公”南投中寮石龍宮有關，相傳六合彩盛行時，信徒半夜求明牌，肚子會餓就帶泡麵來吃，吃不完就留著，久而久之信徒都拿泡麵來供奉土地公，沒帶走的就讓信徒免費吃。



台灣有名的“泡麵土地公”由北到南分別是彰化芬園大竹村福榕宮、南投中寮石龍宮、雲林石壁九芎公廟、高雄永安烏林投玄德宮等4家。



高雄永安烏林投玄德宮經過多次拜訪南投石龍宮後，將此特色帶回到永安，盼增添廟宇活力並帶動地方觀光。永安有著名的永安溼地、鹽田彩繪村，興達港觀光漁市也就在附近，景點間可互相串連。



永安區位於高雄市的西北沿海地區，舊名“烏樹林”，因早期此地海岸充滿紅樹林而得名，2024年底戶數約5.9千戶，人口約1.4萬人。台電興達發電廠及台灣中油永安液化天然氣接收站，都在此處，是南台灣重要的能源接收及發送中心。這裡養殖漁業也頗為發達，有石斑、虱目魚、吳郭魚、鱸魚等。

