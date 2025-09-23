王淺秋：綠卡雙城是擔心蔣萬安再度風靡上海

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／台北、上海雙城論壇原本預計26至27日於上海舉行，台北市政府22日指出，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經考量決定不在9月辦理。媒體人王淺秋22日在政論節目表示，中國國民黨籍台北市長蔣萬安過去曾風靡上海，若因為這次雙城交流加分，是綠營最不想看到的。但這一招已經沒有用了，民調民意看得很清楚。



根據《中時新聞網》報導，王淺秋22日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，當年觀光業以為要迎來榮景，以為花要開了，結果等到花兒都謝了，現在謝到哪去了？還有學校，兩岸交流其實是台灣很多學校維生的命脈，當時連“教育部”都很積極用政策配套說要開放，結果到現在呢？歸零！台灣現在每年還有幾百、上千人去大陸就學，因為對岸是歡迎的。但台灣接收大陸學生，目前幾乎要歸零，現有的離開就沒有了。所以這叫什麼？兩岸關係已經是一個冷凍期！



王淺秋表示，為什麼會這樣，他們用一種很對立的、仇恨的方式，不管是把陸配趕回去，或欺負台灣在大陸工作的藝人。從大罷免以來，意識形態的抗中已經推到了極致，我們買武器也就算了，仗還沒打先打自己民眾，仇恨氛圍在台灣不斷地發生。其實這次大罷免已經證明了抗中牌失靈。



王淺秋強調，所以蔣萬安如果這次雙城論壇，去做成了一些真正友好的交流，讓民眾覺得：哇，這是一個solution（解決方案）、這是一個出口，兩岸可以不用這麼地仇恨。記得他上次去的時候，在上海算是引起一陣風靡，因為蔣萬安本身質感也很好，很多“蔣粉”也出現了。



王淺秋說，這次兩岸如果在正式城市交流的層次，其實上海方是一直釋出非常多善意的，有好的交流管道的話，對蔣萬安也會加分。這個才是民進黨政府最不想看到的！就連我們賺對岸紅利，綠營都不願意看到，偏偏私底下又要拿（ECFA）的時候，就是說一套做一套，只要炒作仇恨，這一招已經沒有用了，台灣民眾可不傻，對於這一點，所有的民調清清楚楚。再這樣下去，綠營真的要把台灣搞到戰爭為止？