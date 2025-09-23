美售台66架F-16V延宕　今年恐交個位數

F-16V戰機。（照片：台國防部發言人臉書） 中評社台北9月23日電／根據“立法院”預算中心報告，台灣向美採購的F-16V戰機特別預算執行期程將於2026年度屆滿，但截至今年6月底，所採購的66架新式戰機僅出廠2架，後續64架機能否確如規劃於2025及2026年度各出廠26架及38架，恐不無疑慮，為確保台灣能於規劃期程內取得所需戰機，台空軍應積極與美方溝通協調。



根據《中時新聞網》報導，據透露，F-16V戰機今年交機不如預期，可能衹有個位數，交機進度將延誤。此外，空軍計劃處長江元琦少將近日說明，新式戰機目前正執行組裝與整合測試，空軍美方專案辦公室定期開會，也透過駐廠人員實地瞭解產線進度，隨時更新進度，以利後續完成人員訓練與飛返整備工作。



“行政院”於2019年度提出新式戰機採購特別預算，計劃向美國採購F-16V戰機66架與相關係統、裝備等項目，總經費2467億餘元，辦理期程2020至2026年度。



“立法院”預算中心報告指出，該特別預算執行期程將於2026年度屆滿，第二架機雖已於今年4月17日完成機體組裝出廠，但後續64架機能否於僅餘約1年半的期程內全數出廠，恐不無疑慮。



此外，報告指出，新式戰機採購特別預算截至2024年底累計預算數1644億餘元，累計執行數1232億餘元，執行率僅74.98%，且預算結轉數高達411億餘元，形同2024年預算數452億餘元中，逾9成均需結轉下期支用。



台空軍表示，美方曾於2021年12月來函說明，因疫情導致次合約商無法如期遞交零組件，影響生產進度，而為因應軍購案備查帳餘額過高，“國防部”於2024年2月請空軍暫緩支付第1、2季案款，因此導致高額預算結轉下期。