吳子嘉析2026戰況　台南高雄都有機會轉藍

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／2026年九合一選舉進入前哨戰，藍、綠、白陣營已提早備戰，藍白合更是關注重點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日在網路節目分析六都情勢，點出可能勝出的人選與致勝關鍵。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉近日在網路節目《董事長開講》中逐一分析六都選情認為，在台北市，中國國民黨籍現任市長蔣萬安尋求連任“應該會單獨當選”，基本盤穩固。至於新北市，他指出國民黨可能推出台北市副市長李四川，與台灣民眾黨的黃國昌形成對決，但若比民調，李四川仍較具優勢，且新北市選局將由李四川與新北市事長侯友宜主導。



桃園方面，吳子嘉預估國民黨籍桃園市長張善政連任問題不大，民進黨雖可能推派府副秘書長何志偉、綠委王義川或黃世杰出戰，但張善政政治資歷深厚，仍有明顯優勢；台中則由國民黨籍現任市長盧秀燕交棒“立法院副院長”江啟臣，“江啟臣應該會當選”。



至於台南市，吳子嘉點出“國民黨籍“立委”謝龍介唯一的勝算來自民進黨分裂”。他分析，若民進黨籍“立委”林俊憲與陳亭妃難以整合，將形成“三強鼎立”局面，民進黨固有65%優勢恐被削弱，才讓謝龍介看見翻盤機會。



高雄市部分，吳子嘉認為藍營可能由“立委”柯志恩披戰袍，並強調藍白合的重要性。他指出，民眾黨在高雄缺乏強勢候選人，選票勢必集中流向柯志恩，不過“分裂風險可能出現在議員層級”。



吳子嘉總結，2026六都選舉變數多，藍白合與綠營內部整合將是最大看點，勝負版圖仍有待觀察。