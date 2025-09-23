藍黨魁熱戰　栗正傑：軍校同學大多挺鄭麗文

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／中國國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人參選。對此，台退役少將栗正傑22日在政論節目表示，他觀察到不少軍校同學原本對候選人難以抉擇，但最終傾向支持前國民黨籍“立委”鄭麗文，因為她展現出強烈的戰鬥力與領導力，“像獅子一樣”。



國民黨主席選舉領表登記於9月19日截止，共6人完成登記參選，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑22日在政論節目《中天辣晚報》分析此次選舉氛圍指出，無論最終誰當選主席，黨內已逐漸形成共識，就是要成為“造王者”，而非只顧個人權位，“2028一定是協力地方首長，幫盧秀燕爭取大位，奪回執政權，打倒民進黨，這是最重要的一件事”。



栗正傑強調，目前包括郝龍斌、羅智強、鄭麗文等候選人，都計劃與台中市長盧秀燕會面，顯示藍營逐步凝聚“定於一尊”的態勢。他也透露，自己身為黃埔校友，觀察到不少軍校同學原本對候選人難以抉擇，但最終傾向支持鄭麗文，因為她展現出強烈的戰鬥力與領導力，“像獅子一樣”。



栗正傑指出，除了戰力之外，民調聲勢與網路支持度也至關重要，因為衹有能夠號召群眾、帶領全台投入選戰的候選人，才能在2026地方選舉與2028大選中，為國民黨爭取勝利。