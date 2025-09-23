綠鄉長反南投焚化爐環評　潑墨許淑華照洩憤

南投設焚化爐環評爆抗爭，名間鄉反焚化爐自救會成員對著南投縣長許淑華肖像潑墨洩憤。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）為處理垃圾去化問題，南投縣政府規劃在名間鄉新建焚化爐，引起民眾反彈，並組成自救會今天集結環評初審會議抗議。民眾並對著中國國民黨籍縣長許淑華肖像潑墨洩憤，並試圖衝進環評會場，遭維安警力阻擋，爆發推擠衝突，場面火爆。南投縣府強調，設置焚化爐的過程一切依法行政。



南投縣境內長期沒有廢棄物去化設施，需仰賴外縣市協助焚燒垃圾，縣長許淑華將設置焚化爐列為重點施政，並選址在名間鄉興建，引發地方民眾反彈，揚言抗爭到底。縣府23日在“經濟部”中台灣創新園區召開環評初審會議，民進黨籍名間鄉長陳翰立率名間鄉反焚化爐自救會成員赴現場抗議，訴求全案退回。



陳翰立表示，自救會早在環評大會進入案件審查前，就提出程序問題，自救會與環團認為，可行性評估報告尚未通過，就代表此案是否可行尚未可知，此時先行跑環評程序，南投縣政府不但球員兼裁判違反行政中立，也是利用權力在未收集名間鄉民眾完整之民意時，強行推動戕害名間鄉親之惡行！



陳翰立並指出，環評初審是只讓大家發言3分鐘即離席，漠視在地居民與環團等係屬行政程序法第二十三條的利害關係人，具當事人資格，卻無由申請為當事人，只能報名成為旁聽者，無法與環評委員、開發單位及其他與會者，進行平等之對話、溝通、討論，縣府只是為了加速進程而走程序，根本不重視民意，打算強渡關山。



抗議群眾情緒激動，紛紛向南投縣長許淑華的肖像潑墨洩憤，痛批許淑華危害當地民眾的健康，並破壞茶園生態，民眾手持寫有“肺癌”、“毒害人間”的道具抗議，並一度企圖衝進環評會場，遭維安警力阻擋，爆發推擠衝突，場面火爆。



南投縣環保局表示，今天只是初審會議，整體程序要須先選定場址，才能進行環境影響與風險評估，縣府會透過科學驗證審查，評估場址適合才會開發，將持續與地方溝通，強調一切依法行政。