民進黨團新會期七長底定　有6人皆不分區

民進黨團召開記者會，左起副幹事長沈伯洋、綠委王義川及書記長陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團七長人選底定。總召柯建銘留任不必改選，幹事長由新潮流系區域“立委”鍾佳濱接任，書記長由不分區綠委陳培瑜連任，其餘四長也出爐，分別是副幹事長沈伯洋、范雲，副書記長張雅琳、林月琴。除鍾佳濱外，有6人均為不分區。



民進黨團在823大罷免大失敗前，總召為柯建銘、幹事長新潮流系吳思瑤、書記長民主活水陳培瑜、副書記長郭昱晴與林月琴、副幹事長湧言會林楚茵與“正國會”王義川。在罷免失敗後除柯建銘外，集體請辭。



民進黨團19日進行幹事長、書記長改選，總召未改選、留任到明年2月1日，新任幹事長為鍾佳濱、書記長陳培瑜連任。而其餘四長本周出爐，副幹事長親賴系沈伯洋、民主活水范雲，副書記長張雅琳、林月琴。除鍾佳濱是屏東縣區域“立委”外，其餘六長都是不分區“立委”。



“行政院長”卓榮泰原訂23日上午10點拜會民進黨團，但因樺加沙颱風來襲取消。不過民進黨團仍召開“跟蹤政敵 幕後黑手？”記者會，由前副幹事長王義川、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜出席。



沈伯洋表示，今天風雨特別大，卓榮泰要去新北市新店區的防災中心協助災後復原，是當務之急。綠委許智傑表示，天災不可預測，要密切注意，所以卓榮泰正盡速處理中。



許智傑也提到，新會期優先法案，會包括AI基本法、職災法等，爭議法案則請藍白先坐下來談。另外中國國民黨籍台中市長盧秀燕提出少了“中央”補助部分，要呼籲藍白重修財劃法才對。至於普發現金1萬元新台幣，傳出“行政院”擬規劃拒領的選項，他認為不領者，讓“政院”來做社福也是好事。