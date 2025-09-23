王義川再攻跟拍案　質疑狗仔是黃國昌前助理

民進黨團召開“跟蹤政敵 幕後黑手？”記者會，左起民進黨團副幹事長沈伯洋、綠委王義川、書記長陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）民進黨籍“正國會”不分區“立委”王義川22日爆料，他去年6月遭“凱思國際”雇用的4人偷拍跟車、進出銀行、闖紅燈，質疑幕後黑手是台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、中國國民黨籍“立委”徐巧芯。民進黨“立法院”黨團23日繼續開記者會追打此案，並勾勒出黃國昌與凱思國際的關係。



徐巧芯去年6月13日在臉書發文指出，接獲民眾檢舉，王義川闖紅燈違規左轉。王義川當時回應，遭連續性跟拍已影響人身安全，會報案請警方調閱監視器，確認這是民眾檢舉還是刻意的跟蹤威脅行為。去年6月11日當天上午他去桃園青埔的銀行辦事，就被跟蹤偷拍，直到今年8月收到桃園地檢署不起訴處分書，得知全案原貌。



黃國昌22日於高雄回應“王義川不是人稱王膝知？從他口中講出來不覺得很可笑嗎，民進黨跟王膝知還要秀下限到什麼程度。”徐巧芯也回應，關於王義川的連連看記者會，看了以後滿頭霧水，他不認識那間公司以及王所說的人，照片如她先前所說，她是接到民眾提供檢舉。至於王對華航貴賓室禁止她入內的要求，她隨便王大“立委”。



王義川22日開完記者會後，民進黨團23日再開“跟蹤政敵 幕後黑手？”記者會，由王義川、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜出席。



王義川表示，自己昨天公布不起訴處分書的部分內容，也就是記載跟拍他的4人，而自己進一步去找這些人是誰，意外發現有一人與黃國昌2016年選汐止“立委”時，在政治獻金申報中領取33萬多元薪水的李姓助理同名同姓。他指出，既然這位李姓助理在黃國昌辦公室上班過，那黃一定會認識，因此隔空請教黃國昌，“請問你知不知道他現在是否在凱思國際上班？他是不是這4位狗仔裡的其中一位？他是不是就是跟拍我的狗仔 ？”



王義川說，黃國昌當然可以說不認識、做什麼事情與他無關，那他就再用昨天題目問一次，今年8月、9月不起訴處分書寄到相關人後，黃國昌有沒有跟凱思國際相關人等討論案情？倘若李姓助理就是涉案狗仔之一，“那黃國昌該負起在政治上的相關責任”。



被問到是否代表黃國昌在策劃整個偷拍集團，以及有無掌握其他3名跟蹤者？王義川回應，這4名當然會遇到同名同姓者，且丟入搜尋軟體後發現滿精彩的，但就等他全部查證完、確認關係。