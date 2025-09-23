卓榮泰擬增“不領一萬”選項　親綠名嘴怒轟

“行政院長”卓榮泰19日接見法師釋昭慧。（照：“行政院”提供） 針對卓榮泰聽取釋昭慧對於普發現金一萬元政策的建議，親綠人士溫朗東公開抨擊。（照：溫朗東臉書） 中評社台北9月23日電／“行政院長”卓榮泰日前會晤玄奘大學宗教系教授釋昭慧，聽取對於普發現金一萬元政策的建議，並要求“財政部”研議在領取平台上增設“不領取”選項。對此，親綠媒體人溫朗東23日公開抨擊，指卓榮泰的做法形同羞辱長期支持者，表示“這樣的院長已不適任”。



溫朗東表示，罷免前，說不發一萬塊，發了民眾只會拿去買遙控飛機或是冰箱，對“國家”發展沒幫助。罷免後，發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟“幫行政院”背書，解釋“立院”提案發現金是“違憲”的KOL們”溝通。



溫朗東不滿，結果時間拿去見釋昭慧，釋昭慧是宗教人士，不是財政專家，也稱不上本土派，卓榮泰聽了釋昭慧意見，說要普發一萬的網站上要有“不領取”的選項。



溫朗東批評，卓榮泰不去跟反對發現金的本土派溝通，而是跟釋昭慧溝通，表現出來的態度很明顯“你們是鐵票，我不想浪費時間理你。釋昭慧不綠，有機會增加我的社會支持”，這種價值排序是羞辱支持者。



最後，溫朗東建議，普發一萬有兩個選項，第一“領取一萬元，感謝行政院”、第二“領取一萬元，院長請下台”。



目前“行政院”尚未對溫朗東的批評回應，但先前卓榮泰已曾公開對釋昭慧的建議表達認同與感謝，並有綠委宣示跟進“不領1萬”。