沈伯洋：在野刪行政宣傳預算造成“國防”危機

民進黨團副幹事長沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團召開“跟蹤政敵 幕後黑手？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）台“國防部”將提出總金額逾兆元新台幣的《不對稱作戰及作戰韌性特別預算》，將佔總預算18.5%，恐影響其他部門預算。民進黨籍“國防”及外交委員會“立委”沈伯洋23日表示，等送來“立院”後再來研議。



另有媒體問，美國紐約時代廣場日前亮起“讓台灣參與”大字樣，蕭美琴強調這是僑界與民間團體共同努力的成果。沈伯洋說，海外很多台灣人對“立法院”將行政部門的宣傳費用刪除，非常憂心，僑胞在國外替台灣做宣傳，但台灣在野黨非常精準的刪掉預算，已造成“國防”危機。



台媒《中時新聞網》報導，“國防部”將提出總金額逾兆元的《不對稱作戰及作戰韌性特別預算》，“立院”預算中心報告指出，“國防部”預計新增特別預算案迄今未送“立院”審議，內容仍不明，且特別預算是政府預算制度的彈性補救措施，不宜常態化作為“國防”預算擴增方式，恐扭曲年度預算原貌，不利維護“國家”財政紀律。



民進黨團23日開“跟蹤政敵 幕後黑手？”記者會，由前副幹事長王義川、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜出席。



沈伯洋表示，關於“國防部”提出兆元“國防”預算將佔總預算18.5%的消息，等送來“立法院”會再來研議。另外傳出美國期待習特會，因而暫停一項超過4億美元、約新台幣120億元的對台軍援，沈伯洋說“這消息已被否認了。”



媒體問，成功嶺22日發生義務役士兵打靶意外，邵姓士兵在進行步槍射擊訓練時，因不明原因擊發，導致左臉嚴重受傷。沈伯洋表示，設備維護更新都非常重要，軍人福利有顯著提升，裝備是很少出問題，但在設備保養上都是他最關心的議題。