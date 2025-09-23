羅智強拚黨魁走基層路線　盼人頭黨員別出現

藍委羅智強接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，面對主席候選人郝龍斌、鄭麗文等人挑戰，候選人之一的國民黨“立委”羅智強也加緊舉辦15場黨員座談會，並與黨籍“立委”們合體，25日也將與黨籍台中市長盧秀燕合體吃播。



針對鄭麗文提出恐有人頭黨員的爭議，羅智強說，這是國民黨必須解決的問題，因此花了很多力氣與黨員面對面對談，人頭黨員不要出現，他希望調整結構，去捍衛忠貞國民黨員權益，不要被人頭黨員影響發展。



國民黨主席選戰開打，候選人有郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。郝龍斌獲得黨內多名大咖、地方派系大老力挺，聲勢浩大，郝更搶先已與國民黨籍“立法院長”韓國瑜同框喝咖啡、與盧秀燕吃播。



羅智強23日在“立法院”受訪，媒體問傳出郝龍斌也已獲得國民黨團總召傅崐萁的支持？羅智強表示，他走的路線跟其他參選人不一樣，他會與“立院”的兄弟姐妹合體，並舉辦15場黨員座談會，將接觸1500位黨員，積極面對基層，他也已與盧媽三子藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪同台，也有與藍委顏寬恒等同台。他在台中辦了6場、接觸800位黨員，一步一腳印。



羅智強說，大家都希望得到盧秀燕的支持，盧是共主，而他很早以前就訂22日晚上與盧吃播，但颱風來襲，防災優先，所以就改到25日。



對於台北、上海雙城論壇延期，郝龍斌今開記者會痛批民進黨政府，羅智強說，兩岸有摩擦衝突，關係緊張，更需要和平橋樑，去化解衝突，增加彼此瞭解，促進互動交流。雙城論壇是多年來兩岸和平橋樑，希望民進黨中央各方儘量讓雙城順利舉行，對台灣做有幫助的事情。



羅智強同時為國民黨“立法院”黨團書記長，原本上午將接待“行政院長”卓榮泰的拜會，但因颱風來襲，卓榮泰取消行程。羅智強說，防災優先，希望“政院”全力防災，這是本務。