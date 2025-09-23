郝龍斌坦言主席選舉起步晚：狀況不好在苦戰

國民黨主席候選人郝龍斌接受媒體人王淺秋訪問。（照：“千秋萬事”節目提供） 中評社台北9月23日電／中國國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，自己起步相較其他候選人較晚，必須承認現在狀況不是很好，正在苦戰中，但他認為自己最能團結黨內，是最適任人選。



郝龍斌今天接受廣播節目“千秋萬事”專訪提到，他的太太這輩子對他做任何事都無怨無悔支持協助，這是第一次她堅決反對；主持人王淺秋問後來怎麼說服，郝龍斌說，人家都說要說服郝龍斌，國家民族大帽子扣上來，大概成功一半，他太太基本也是這種人，現在對他很支持幫助，讓他沒後顧之憂。



郝龍斌也說，過程中很多好朋友都去幫忙溝通，主要是太太認為現在生活過得很好，捨不得現在過那麼好，何必去被人羞辱，但是他認為，以目前的候選人，他自己是比較可以承擔責任的人選。



對於有人指控他代表國民黨的宮廷文化、醬缸文化，郝龍斌反而說，他當黨主席最重要就是把這些負面標籤撕掉、改掉，現在都是黨員直接投票，有31萬左右有效黨員，豈是幾個主要領導人可以私相授受的？



郝龍斌說，他最近做的事情都是積極去徵詢各方意見，瞭解狀況，這不是衹有他在做，國民黨的宮廷早就不存在，現在都是由黨員直接來決定，他也坦言他起步比較晚非常辛苦，必須承認現在狀況不是很好，正在苦戰。



郝龍斌說，很多聲音告訴他，黨主席不是選一個口才辨給、不是要選個“立委”、不是要質詢官員、罵民進黨就夠，不是聽了爽就好，聽了爽，“然後呢？”一個主席應該要團結黨內，甚至跟友黨溝通協調，要有行政歷練熟悉黨務，能夠團結國民黨，有執行力。



郝龍斌認為他是最能促進黨內團結，得到大家信任的候選人，“很多人質疑我戰鬥力不強，要看如何定義戰鬥力，我不是靠鬥性起家，我是靠團結起家，現在最重要就是團結。”



他也提到前陣子見了國民黨主席朱立倫，朱立倫告訴他國民黨主席最重要工作之一就是籌募足夠經費，讓黨務順利運作，還要有足夠選舉經費來爭取勝選，“這部分以我的人脈跟市長經驗，應該比其他人佔優勢。”