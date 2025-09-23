翁曉玲批陸委會是毒瘤機關　將嚴審預算

藍委翁曉玲批，陸委會技術性卡關雙城論壇。（照片：翁曉玲臉書） 中評社台北9月23日電／台北、上海雙城論壇原本預計26至27日於上海舉行，台北市政府22日指出，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經考量決定不在9月辦理。中國國民黨籍“立委”翁曉玲23日在臉書發文痛批，陸委會技術性卡關，像陸委會這種毒瘤機關，一定會嚴審陸委會預算，不給它子彈槍口對內。



翁曉玲指出，自“賴政府”執政以來，陸委會阻礙兩岸交流、破壞兩岸和平共處的惡行惡狀是變本加厲、罄竹難書，儼然不知陸委會原本定位不過只是個辦理兩岸人民往來事務、配合各部會和地方政府與大陸交流的執行機關，而且主要監理對象是大陸人民和團體來台事務，根本不應擴權限制各級地方政府與台灣人民赴陸交流事宜，更不該濫權對付來台取得身分且定居的陸配和台灣之子，處處為難這些早已成為台灣社會一份子的民眾。



翁曉玲表示，看看目前唯一在檯面上還能維持交流運作的“台北、上海雙城論壇”，可以說是維持兩岸關係僅剩的一根浮木，但陸委會從去年給來台北參訪的上海市政府團隊穿小鞋，到這次論壇開議在即，仍然拖拖拉拉技術性卡關，不速審雙城的合作備忘錄，也不提早發給台北市政府團隊赴陸許可，擺明了就是阻撓雙城論壇的進行，陸委會竟還假慈悲地說，原已準備23日會發給許可證了。



翁曉玲批評，原訂25日出發，今天才準備發赴陸許可，陸委會豈不是在耍蔣萬安北市府團隊？此外對上海主辦單位也是極不尊重，試想如果換成是台灣主辦，來訪賓客的行程到開會前都是未定數或是臨時反悔，台灣能接受這種事情嗎？



翁曉玲指出，說穿了，陸委會不過是想藉此事再次展現它的官威和高高在上的權力，同時告訴社會大眾，在兩岸的議題上怎麼可以沒有它的角色和新聞。只是這種以修理自己人為樂，對大陸卻束手無策的作法，真叫人不齒。



翁曉玲強調，像陸委會這種毒瘤機關，不該放任它為所欲為，她一定會嚴審陸委會預算，不給它子彈槍口對內。