桃園電廠火力全開　藍議員盼新科技偵蒐空污

國民黨籍桃園市議員吳進昌關心觀音區空污問題。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員吳進昌23日在桃園市議會進行專案報告質詢時，聚焦桃園市觀音區的空氣污染問題，他表示過去在桃園觀音的大潭電廠只使用6個機組在發電，現在則是10個機組火力全開，讓觀音的空污情況日益嚴重，希望能導入全台首創的3D空污偵蒐科技，來守護觀音人的肺。



桃園市議會23日召開第3屆第16、17次臨時會專案報告質詢，由國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨籍桃園市議員吳進昌質詢時，聚焦桃園市觀音區的空氣污染問題，希望能透過導入新型技術來提高觀音沿海居民對空污的公共意識。



吳進昌表示，過去位在桃園觀音的大潭發電廠原本只使用6個機組，現在則是10個機組火力全開，讓觀音區的空污情況日益嚴重，他在上會期就積極催生全台首創的3D空污偵蒐科技，希望能讓桃園中央大學團隊的新型監測技術投入桃園空氣品質的調查，他希望市府能支持加強桃園沿海鄉鎮空污治理。



吳進昌指出，針對PM2.5、PM10、臭氧(O3)、氮氧化物(NOx)及大氣有毒物質(如：汞、戴奧辛、揮發性有機化合物、持久性有機污染物等)，進行補強觀測與分析，導入固定式及移動式遙測監測技術，利用大數據解析桃園境內氣象環流與空氣污染物3D分布特徵，從而加強空污敏感區的監測，提供未來桃園市內空氣污染好發季節空氣品質改善的策略參考。



針對吳進昌的建議，桃園市政府環境保護局表示，目前除了正在執行的相關空氣品質維護計劃與管製作為，也會參考“環境部”相關研究成果，進行相關觀測實驗計劃的研擬，規劃針對桃園沿海地區進行空氣品質密集觀測實驗，分析沿海地區空氣污染物及大氣局部環流與垂直觀測結果，後續將採公開招標方式發包相關研究計劃，幫助精進桃園空氣污染防制的相關政策。