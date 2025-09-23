桃園觀音每天掃出黑色粉塵　蘇俊賓下令追查

桃園市議員秀出觀音區騎樓的黑色粉塵照片。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員吳進昌23日在桃園市議會進行專案報告質詢時，聚焦桃園市觀音區的空氣污染問題，並秀出兩張觀音居民傳給他的照片，強調觀音區騎樓每天都能掃出這些黑色粉塵，要求市府說明。對此，國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓表示，會要求環保局儘快釐清真相，讓當地區民可以安心。



桃園市議會23日召開第3屆第16、17次臨時會專案報告質詢，由國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨籍桃園市議員吳進昌質詢時，秀出兩張觀音居民傳給他的照片，強調觀音區騎樓每天都能掃出這些黑色粉塵，要求市府說明。



吳進昌表示，前幾天有一位住在桃園觀音的民眾傳訊息給他，說觀音人的悲哀就是每天騎樓掃的都是黑色粉塵，這些黑色粉塵都是因為空氣污染的落塵，而他自己在觀音的住處也同樣有發現類似情況，顯示桃園觀音的空氣污染有多嚴重，這些落塵如果被吸到肺裡面根本沒有辦法分解與排除，他要求市府進一步化驗黑色粉塵來瞭解真相。



蘇俊賓強調，這些粉塵到底是什麼？他會要求環保局投入更多資源去瞭解，進一步去做相關的定性與定量分析，來進一步釐清真相，讓當地居民更安心。



蘇俊賓指出，他非常認同導入3D空污偵蒐科技來進行空污監測的作法，因為這樣才能讓平常最在意空氣品質的人來參與監督，也可以讓桃園市政府在第一時間掌握，什麼時段與地區有空污風險，而如果污染本身並沒有像原來擔心的這樣嚴重，也可以藉此讓在地區民更充分瞭解。