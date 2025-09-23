高雄大峽谷案讓產業鏈停擺　綠替業者求解方

“高雄市公私有營建工程所產出之剩餘土石方經合法土資場分類處理後之後端去化法制公聽會”23日在高雄市議會舉辦。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）高雄爆發農地盜採砂石爭議遭熱議，民進黨籍高雄市長陳其邁撂重話嚴辦，市府更嚴格控管土方去化，導致營建與土方處理全部停擺大受影響。高雄綠營23日跨黨派開公聽會盼替業者找解方，讓合法業者有法依循、正常土方有去處。民代更指“房子蓋不了，有錢也無法處理，陳情一大堆。”



高雄爆發美濃地區農地盜砂宛如“大峽谷”受到熱議，高雄市工務局8日發函要求相關公會、12家土石方堆置處理場督促後端清運業者，不得將收受土石方傾倒至高雄農地，導致土方無處可去，一夕之間產業鏈全停，業者跳腳到處陳情。



為此，民進黨籍高雄市議員陳明澤、黃秋媖、江瑞鴻與無黨籍高雄市議員陳善慧23日共同在議會舉辦“高雄市公私有營建工程所產出之剩餘土石方經合法土資場分類處理後之後端去化法制公聽會”，湧入大批業界人士到場旁聽，擠爆會議室。



主持會議的陳明澤表示，本次討論重點在“制定需要土方的農地、漁溫、低窪地申請流程，及收受種類及檢驗管制標準”、“如何確認合法土方從土資場出來，如何管制”，要替火車頭營建業解決問題，否則房子蓋不了、重大建設動不了都延宕。



陳明澤形容，現在就像遊樂園人很多，但公廁卻很少，公廁管線又堵塞，高雄情況就是這樣。他再批“屎都要擠爆了，到底合法土資如何管制？現在是有錢也無法處理，地方民代接到一堆陳情。”



陳善慧表示，現在導致營建業、土資場都無法動，甚至工人也無法上工，10幾天來已經影響很多家庭收入，他強調“違法的就查緝、該法辦就法辦，但合法的，政府要鼓勵幫忙。”他更指，開挖地下室的土方至少有8成是好的土，怎能全擋。



黃秋媖也說，她的選區大岡山有很多重大工程，譬如高雄捷運紅線從岡山延伸到路竹，甚至有菜市場停車空間的土挖起來後沒地方去，一堆兩個月，市民朋友看了都無法接受。市府應該讓土方業者有合法管道可以依循，讓正常土方有去處。

