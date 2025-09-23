鄭麗文拜會南投縣議會　正副議長大力相挺

南投縣議會副議長潘一全召集泛藍系統縣議員列席相挺鄭麗文，眾人一起手比號次5。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天下午到南投縣議會拜會，正副議長何勝豐、潘一全現身力挺。何勝豐表示，他已退出國民黨，沒有投票權，但他認為，國民黨需要世代交替，由年輕人帶領，可以展現出新氣象，“鄭麗文不錯”；潘一全則表態相挺，強調國民黨要革新，換中生代領軍，才能更進步！



國民黨主席預計10月18日改選，共6人競爭，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



鄭麗文23日到南投縣議會與黨員座談，正副議長何勝豐、潘一全親自接待，潘一全並召集泛藍系統縣議員列席相挺，眾人一起手比號次5，高喊“5號鄭麗文，凍蒜、凍蒜、凍蒜！”表態支持鄭麗文選黨主席。



何勝豐表示，他現在不是國民黨人，是身為議長禮貌來接待，他自嘲現在“沒有什麼力量”，也沒投票權，人微言輕，不過他認為，國民黨確實要改革，要世代交替，“鄭麗文在基層的觀感很不錯”，他在基層聽到對鄭的評價都很好。



被問到是否發揮影響力拉票？何勝豐說，已經退黨了，沒有力量了，但他個人是期待國民黨要有新氣象，這次726、823兩次反罷免有成，國民黨氣勢已經上來了，民眾期待國民黨越來越好，但他看這次黨主席選舉陣容，有些人“可能又讓民眾感覺不好”，還是希望要有變化。至於誰當選黨主席會考慮回歸國民黨？何勝豐則笑稱，沒有啦，強調他已經打算退休了。



潘一全則表態全力支持鄭麗文，他表示，國民黨應該世代交替，要交由中生代領軍，年輕人有新的想法，老一輩黨內老包袱太多了，當選之後沒有辦法大力改革，鄭麗文沒有包袱，當上國民黨主席之後，能夠大刀闊斧，讓藍營重拾戰鬥力，爭取年輕人支持，擴大支持光譜，他很看好鄭，會號召黨員票投鄭麗文。

