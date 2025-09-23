蔡正元：台對美軍購如送錢　只換來心理安慰

蔡正元。（中評社 資料照) 中評社台北9月23日電／美國媒體日前揭露，為促成“習特會”，美國總統特朗普今夏拒絕一筆逾4億美元的對台軍事援助。英國《衛報》指出，特朗普暫停對台軍援，引發外界憂心他可能將台灣當成談判籌碼，藉此與中國大陸達成貿易協議。對此，前“立委”蔡正元22日在政論節目表示，台灣的軍購根本像是“繳保護費”，但實際上無法改變兩岸實力的懸殊。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元22日在政論節目《頭條開講》中說，台灣的軍購根本像是“繳保護費”。他指出，台灣推動對台軍售特別條例的目的，是要讓“國防”預算超過GDP的3%，但實際上大部分資金只是流向美國軍火商與政客口袋，真正能提升防衛效益有限。



蔡正元認為，台灣與中國大陸軍力差距遠超俄烏戰爭，軍購武器“一點用處都沒有”，質疑美國若認為不划算，不會為台灣打仗，最多只能提供經濟與外交層面的支持。他強調，目前北京並未下定決心以武力解決台灣問題，關鍵在於中國大陸內部的決策，但觀察到中國大陸年輕世代支持武統的比例逐漸升高，未來局勢難以預測。



蔡正元批評，台灣社會對軍購形成“買安全感”的依賴心態，就像“進廟多捐香油錢”，以為可以獲得庇佑，但實際上無法改變兩岸實力的懸殊。



蔡正元說，現狀越來越難以維持，台灣正處於過渡階段，“繼續把錢往美國口袋裡送，換來的只是心理安慰”。