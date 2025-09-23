蕭美琴：台企在美供應鏈中扮演關鍵角色

蕭美琴出席“2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇”並致詞。(照:府方提供) 中評社台北9月23日電／台美關稅談判結果備受關注！蕭美琴今天表示，台美關係穩固，即便面臨全球關稅挑戰，但台灣談判團隊依然持續進行對話、爭取更有利的條件，因台美產業具有高度互補性，且台灣企業在美供應鏈中，也扮演著關鍵的角色；同時美商也加碼投資台灣，這樣的互信關係讓台灣對未來更有信心。



蕭美琴今天出席“2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇”，與會人員還包括“經濟部次長”何晉滄、“外交部次長”吳志中、CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati、台灣總經理余建中及《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純等人。



蕭美琴表示，現在世界局勢變化非常的快，台灣正站在一個充滿挑戰，也充滿機會的關鍵轉折點，相信這場論壇就是大家凝聚共識、共同面對挑戰、一起掌握機會的最佳平台。這場論壇將公布2025台商影響力排名，相信不只是一個數字或名次，更像一面鏡子，反映台灣企業在國際舞台上的努力、韌性，以及所創造的價值。



蕭美琴向所有在海外打拚的台灣企業致謝，她表示，踏出台灣在海外開創事業並不容易，這幾年國際經貿局勢風雲變幻，不論是地緣政治的風險，還是太平洋的彼岸有美國的關稅挑戰，台灣海峽的對岸又有產能過剩、低價競爭等諸多挑戰，這些變局雖然帶來不小影響，但也從中看見產業轉型與重新布局的機會。



蕭美琴指出，這不是台灣第一次面對挑戰，在戰後1970年代，台灣面對全球石油危機，同時還有退出聯合國及外交的風雲變色，當時台灣也是處於國際局勢對我們影響力深刻的年代。



她接著說，但這個時代有一群海外學成國的造山者，開始布局台灣接下來對世界具有關鍵影響力的“護國群山”、半導體產業。接下來在90年代，台灣加入WTO的談判也如火如荼；到2000年，世界很多人形容它是一個扁平世界，也就是全球化時代的來臨，如今又面對一個完全不一樣的國際形勢。

