女大生海外求學受阻　張善政暖心出手助圓夢

桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月23日電（記者 盧誠輝）桃園一名準備赴德國交換學生的女大生，因機車失竊導致護照丟失，擔心因此耽誤到難得申請到的赴德求學機會，急得向桃園市政府求助。過去也曾赴海外求學的中國國民黨籍桃園市長張善政得知後，不忍女大生辛苦申請來的海外求學機會恐因此延誤，立即指示市府團隊全力展開協助，最後讓女大生能順利圓夢。



桃園市有一名陳姓女大生在赴德國交換學生前一周，因機車失竊導致放在車內的護照和現金也一併丟失，擔心若重新申請護照與德國簽證恐會耽誤到新學期報到，心急如焚的她除報警求助外，也向警方說明原委，希望能儘快找回遭竊的護照，以免耽誤到辛苦申請來的難得海外交換學生機會。



張善政在第一時間得知女大生的困境後，立即指示市府團隊全力展開協助，除主動聯繫德國在台辦事處，也透過駐德外交官谷瑞生幫忙，並逐一確認相關文件與程序，最後終於順利讓女大生在補辦護照與重新完成申請德國簽證手續後，如期登機飛到德國交換學生。



陳姓女大生在順利飛到德國後也傳訊息告知當初協助自己的市府團隊成員並表達感謝，讓張善政與市府團隊都感到相當欣慰，尤其是張善政過去也曾有到海外求學的經驗，深知申請海外交換學生過程的辛苦，特別感同身受，也很開心女大生最終能及時趕上赴海外求學圓夢。