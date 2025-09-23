郭正亮被仿冒　游淑慧：主席選舉殺出新狠度

游淑慧嘆，申請假帳號，發文攻擊特定人，還有媒體跟進報導，黨內選舉殺出一個新狠度。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北9月23日電／中國國民黨主席選舉備受關注，23日更發生有人假冒前“立委”郭正亮帳戶，於網路上發文批中廣前董事長趙少康的事件。目前郭已報警處理。對此，國民黨台北市議員游淑慧除安慰郭正亮，“名牌才有被仿冒的價值”。她說，敢冒用郭姓名、申請假帳號，發文攻擊特定人，還有媒體跟上報導，“黨內選舉也殺出一個新狠度了”。



國民黨主席選舉隨著候選人就位開始競選後也出現“闇黑”手段。在親藍媒體政論頗具影響力的前綠委郭正亮，被發現疑遭冒名對特定候選人攻擊帶風向行為。



有假冒郭正亮的Threads帳號近日發文，批評趙少康不僅教唆台北市前市長郝龍斌逃避辯論，還煽動其他黨員抵制前“立委”鄭麗文和孫文學校總校長張亞中。該帳號怒嗆趙少康，算什麼政治金童，“簡直政治流氓”，相關事件也被部分媒體報導。



游淑慧23日在臉書發文，直呼驚呆！一切都是假的。這種闇黑步數，真是驚呆、也嚇死人。目前這則誇張標題的新聞已經被下架。這是假帳號的發文，結果居然還有媒體搶先報導。再次提醒！下圖脆的郭正亮帳號是假的、假的、假的。郭正亮已報警了。希望脆友和媒體注意！



游淑慧安慰郭正亮，“名牌才有被仿冒的價值”，敢冒用亮哥、申請假帳號，發文攻擊特定人，還有媒體跟上報導，黨內選舉也殺出一個新狠度了。“這麼棒棒，應該拿來對付民進黨才對”。