背後金主讓黨內忌憚？鄭麗文呼籲別負面選舉

南投縣議會副議長潘一全（左）並召集泛藍系統縣議員列席相挺國民黨主席候選人鄭麗文（中），眾人一起手比號次5。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天下午到南投縣議會與黨員交流，針對近期頻有傳言指稱，她背後金主是異康公司董事長綽號“CK楊”的楊建綱，並有媒體報導稱，黨內忌憚鄭當選，CK楊成為“地下黨主席”。鄭麗文對此強調，她就是向楊董事長請益，呼籲對手陣營勿打負面選舉，黨內應良性競爭，用這種黨內互打的策略，只會傷了黨員的心。



國民黨主席預計10月18日改選，共6人競爭，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



鄭麗文23日下午赴南投縣議會與黨員交流，針對近期頻有傳言指出她背後金主是CK楊，她表示，不理解相關傳言的用意是什麼，其實黨內許多人都認識楊建綱董事長，楊當年與蔣經國、李國鼎共同打造台灣科技業的基礎，在支援台積電發展的時候，楊是重要的執行成員，奉獻良多。



鄭麗文說，台積電如今成為台灣的龍頭產業，最近大家一直在談“造山者”，楊建綱董事長正是其中之一，所以她有向楊請益，這畢竟是非常寶貴的經驗，也是過去國民黨所展現的“治國能力”，未來如何再一次為台灣創造新的神山，楊懂得經驗非常重要，她不只向楊建綱請益，還有包括她的老長官、前“行政院長”陳冲，大家都在長期深入的在討論相關議題，這也是她覺得如果要扛起中國國民黨主席重責大任的話，這件事情非常的重要。