高雄嚴辦盜採砂石　建商房子蓋一半很抓狂

高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長林瑞益。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）高雄爆發農地盜採砂石爭議遭熱議，高雄市政府嚴格控管土方去化導致營建業、土方去化全停擺，產業全跳腳。高雄綠營23日急開公聽會盼解套，業界指出，土資場看規模每月要噴新台幣數十到百萬元不等，“一紙公文說不准去農地，然後，就沒了”，損失最慘重的是建設公司，房子蓋一半喊停，全都很抓狂。



高雄爆發美濃地區農地盜砂宛如“大峽谷”受到熱議，高雄市工務局8日發函要求相關公會、12家土石方堆置處理場督促後端清運業者，不得將收受土石方傾倒至高雄農地，導致土方無處可去，一夕之間產業鏈全停，業者跳腳到處陳情。為此，民進黨籍高雄市議員陳明澤、黃秋媖、江瑞鴻與無黨籍高雄市議員陳善慧23日開公聽會盼解套，避免建設、工程全都停滯。



與會的高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長林瑞益大聲疾呼，這對業者很不公平，正常土方內衹有一根鐵也被算營建混合物，違反廢清法的帽子扣上去，業者官司跑不完，應該要有個比例，也希望趕快解決囤積土方的去化問題。



針對產業遭遇的困難，高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會總幹事黃凱章會後表示，土資場以往做法是收了土，分類乾淨後再回填農地。但工務局一道命令從此不准去農地，大家傻了，買賣停了，場內都是土，消化不掉就無法收新的，只好被迫休息，暫停不收。



至於損失多大，黃凱章表示，地租、員工薪水是基本成本，要看土資場規模，小場新台幣每月成本30萬到50萬元，大場恐要上百萬元。雖然法規上是可送鄰近縣市，但台南、屏東也不敢收，就怕這把火燒到那邊去。卡車司機、日薪工人都受影響。



“損失最慘的是建設公司！”黃凱章表示，因為建設公司蓋房子都是向銀行貸款，銀行利息每天都在跳，負擔很重，要等到蓋好賣房才能止損，不讓繼續蓋房子會倒閉，會被利息拖垮，損失比土資場大。建設公司房子蓋一半喊停，很抓狂。



黃凱章說，還聽說有建案因為地下室開挖到一半，因為地下室開挖是最危險的工程，挖到一半遇到這種事，老闆當機立斷直接把土填回去，因為不填平，怕遇到颱風會有鄰房傾倒的問題，造成更大的公安問題，但直接回填賠了很多錢。

