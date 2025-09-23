柯文哲：一切合法合規　檢方為何入人於罪？

柯文哲表示，一切合法合規，檢方為何入人於罪？（照片：柯文哲臉書） 中評社台北9月23日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院23日繼續審理，傳喚木可公關公司負責人李文娟出庭作證。柯文哲23日在臉書發文強調，所有作法“一切合法合規”，質疑檢方硬要入罪，並形容此案是“濫訴”，屬於小題大作。



柯文哲回顧2024年大選時，每天跑行程、應付記者會、辯論會，選舉雜務都交給幕僚處理，請李文宗處理競選小物，李文宗應該是參考“扁帽工廠”、“小英商號”、“賴桑小舖”的做法，用商品販售並開發票繳稅，政治獻金則另外有線上支付的管道，兩者都合法、不應該被混為一談，而且“調查局”之前已經完整調查，認定沒有不法，結果卻被“有罪推定”痛打一年。



柯文哲提到，他們第一次打全台大選，沒有經驗，人力也不足，小額捐款有18萬筆，而且集中在最後一個月，造成帳務紊亂，這是他們要檢討改進的，但是他個人和團隊絕對沒有公益侵占或背信的意思，希望依法論法，該怎麼辦就怎麼辦，台灣以前就有選舉，以後也還會有選舉，只希望法庭的判決參考過去的慣例，也要做為以後的標準，這樣就可以了。



針對此案，柯文哲強調還是太濫訴，邱復生那個就是顧問費，不能說他在簡訊裡面寫到“創投”兩個字，就說這是投資，不要抓住一兩個字去擴大解釋，邱復生如果要做創投的話，至少要1億，他是媒體的大咖，“怎麼會100萬在做創投呢？”而KP Show本身它就是一個媒體宣傳，好玩、好笑這樣，也拉近跟藝文界的一個關係，怎麼會認為那個是募款或是要去賺錢？不需要太過於小題大作。



柯文哲表示，向法官提及交保後健康受影響，這個禮拜有四次被監控中心，在凌晨時間叫起床，“說是我的訊號不良，可是我明明整天都在同一個房間，我家也不是豪宅，我的書桌就在床邊，我是無法理解，為什麼到半夜訊號就不良？”，柯文哲提到，交保以後，一直在生病，先帶狀皰疹，然後又重感冒，然後流鼻水，老婆陳佩琪就開抗組織胺給我吃，結果一吃，昏睡兩天，然後再每天凌晨被叫起床。



柯文哲說，以前當外科醫生半夜起床處理病人，倒下去三十秒就睡著了，現在竟然倒下去睡不著，白天頭痛，“我知道他們絕對不可能是故意的，也不會故意要整我，世界上沒有那麼多壞人，但是結果還是讓我很痛苦。”這一年的感想，“一群奉公守法的公務員，照樣可以整死無辜的老百姓”，呼籲社會正視司法制度的問題。