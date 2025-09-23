AI需求強勁　台灣8月外銷訂單創同期新高

台灣2025年8月外銷訂單年增19.5%。(圖:台經濟部提供) 中評社台北9月23日電／人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，台“經濟部”今天公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同期新高，年增19.5%，且為連續7個月成長；累計今年前8月外銷訂單為4541.5億美元，年增21.1%。



按貨品別觀察，受惠新興科技應用浪潮，消費性電子新品備貨動能增溫，以及光學檢測及量測設備接單續增，推動8月電子產品外銷訂單年增39.5%、資訊通信產品年增20.6%、光學器材年增9.8%。相對之下，基本金屬、化學品與塑橡膠製品分別年減9.3%、9.5%與15.3%；但機械產品則因自動化設備需求穩定成長，年增3.0%。



在生產地分布方面，8月海外生產比重降至43.3%，較去年同期減少3.6個百分點，顯示電子與資訊通信產品廠商提升台灣境內生產比重。展望後市，雖全球貿易政策與地緣政治風險持續影響經貿動能，但AI、高效能運算及雲端服務商機仍強勁，加上下半年電子產品進入銷售旺季，外銷接單可望穩步增長。



根據受查廠商對9月展望，預期接單將較8月增加者占15.4%，持平者占59.0%，減少者占25.6%。動向指數顯示，以家數計算為44.9，但按金額計算達52.4，顯示9月整體外銷訂單金額仍有望較8月成長，尤其在資訊通信、電子及光學產品帶動下表現相對樂觀。