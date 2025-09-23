杜聖聰：網紅都幫綠白論述　藍新主席需重視

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、銘傳大學廣電系主任杜聖聰、前“立委”陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席6搶1，將在10月18日投開票。銘傳大學廣電系主任杜聖聰23日上網陸節目表示，國民黨主席除了擁有糧草、同溫層之外，更應團結，也要知道現在網軍都掌握在民進黨的國家機器手上，另外自媒體網路工作者都在幫民進黨、台灣民眾黨論述，新任黨主席要重視這塊。



國民黨主席候選人為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘，將於10月18日投票，產生新任黨主席，布局2026、2028。



杜聖聰23日接受中國國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”節目專訪。杜聖聰表示，他以前在陸委會當記者跑線時，訪問過張亞中，學問好、精深兩岸；郝龍斌則是當台北市長、環保署長時，推動環保袋，另外他覺得郝並不官僚，相信不會同流合汙。鄭麗文則是很有才華，愈挫愈勇。羅智強是網路聲量很高，還有馬英九執政的府方閱歷。卓伯源則是彰化縣長時印象深刻；蔡志弘他則不瞭解。



杜聖聰說，國民黨主席選舉，包括責任政治、民主政治、表演政治等各方面，其中表演很重要，主要是透過網路，在社群推廣，但要注意同溫層很厚，由於同溫層太厚，造成彼此對立，那氛圍便不好。



他說，國民黨主席傳出1個月需要準備2千萬新台幣糧草，那老先生郝龍斌將佔優勢，但如今網路時代盛行，郝龍斌能否進行網路節奏治理？能否抓大也不放小？至於鄭麗文、張亞中、羅智強都有很好的口才，也要談談如何治理國民黨，然而最重要的糧草，要怎面對？黨產都被抄了。



杜聖聰指出，社群媒體的重要性，不能以為講完就沒了，還要經營社群，要有黏著度、點閱率、點讚率等。他形容這次國民黨主席選舉是世代對決，最重要是還要解決國民黨的柴米油鹽醬醋茶問題。面對民進黨擁有網軍、“國家機器”資源，然而現在的自媒體網路工作者，普遍都是在幫民進黨、民眾黨論述，國民黨有無辦法在社群上呼群保義？



他強調，期盼國民黨主席候選人選後還能合作，他形容鄭麗文就像是樂團主唱，很會說話；郝龍斌、中廣前董事長趙少康可當鼓手；羅智強是吉他手；未來論述者則是張亞中。國民黨要如何整合成最大公約數？影子“內閣”是誰？還有如何集結地方山頭國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、前“立法院長”王金平、國民黨前秘書長李乾隆、雲林縣前議長張榮味等，才能真正團結。