杜聖聰：兩岸僅存管道　雙城論壇能慢不能斷

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、銘傳大學廣電系主任杜聖聰、前藍委陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安原定25日出發至上海參加台北、上海雙城論壇，但在22日突然喊卡、延辦。銘傳大學廣電系主任杜聖聰23日在網路節目表示，現在兩岸唯一的官方溝通管道就是雙城論壇，其實最怕的不是慢，而是怕斷，兩岸要有實務溝通交流，才能建立互信與安全。



雙城論壇原訂於26日至27日舉辦，但台北市政府22日臨時喊延期，接著即出現與陸委會、“中央”各部會互踢皮球的情形，但確定9月將不舉行。



杜聖聰23日接受中國國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”節目專訪。杜聖聰表示，雙城論壇是兩岸唯一官方溝通管道，大家都希望有制度的協商對話，其實最怕的是斷掉，而不怕慢慢辦。



杜聖聰說，雙城論壇可讓兩岸實務溝通交流，而陸委會認為台北市府都是壓線才送公文，作業時間太短，台北市政府則認為不知道陸委會及“中央”各部會到底真正需要的項目是什麼？而中國大陸方也在看，其實這之間，有陸方、民進黨“中央政府”、台北方三方角力不信任，像是防賊般，但不管怎樣，現在就是沉澱，雙城論壇一定要啟動，期盼落實不斷絕。



他說，長期觀察兩岸，台灣要的是對等、尊嚴地務實交流，實質建構安全與互信，但現在的兩岸情勢相對不對稱，一個力量大的國家要與力量小的當朋友，唯一可能就是小的去趨附、附和大的那一方的需求。如今則是不對稱，陸生無法在台好好交流，陸客也無法來台旅遊，且還有許多軍機、軍艦繞台等，即便賴清德也想要兩岸交流，如今卻是不順利。