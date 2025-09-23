花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流　溪橋被沖毀

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大量泥水不但沖毀馬太鞍溪橋，還直接淹進光復鄉住宅區。(照:鳳林警分局提供) 中評社花蓮9月23日電／颱風樺加沙雖逐漸遠離，但花蓮馬太鞍溪堰塞湖在今天下午發生溢流，不但造成街道淹水，甚至還有車子被沖走，災害應變中心今天下午舉行第8次工作會報，由指揮官、“內政部長”劉世芳主持，據統計，截至今天下午2時，颱風造成全台25人受傷，曾停電11363戶、待修復1350戶，累計疏散撤離7638人。



綜合台媒報導，由於樺加沙外圍環流帶來的暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午2點50分左右發生壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，約在3點半前後到達馬太鞍溪橋，馬太鞍溪橋面幾乎被凶狠的沙土洪流“抬走”，相當恐怖。警方表示，幾乎整個光復市區都淹水，水位淹到約50公分，許多車恐變成泡水車。



災害應變中心統計，總災情累計共70件，包括路樹災倒塌10件、道路、隧道5件、橋梁災情4件、土石災情6件、建物毀損3件、民生基礎設施16件、車輛交通事故1件、其他14件，曾經積淹水4處。



此外，市話中斷1016戶、待修復 419戶，基地台受損6座，共開設24處收容處所，收容681人。劉世芳提醒，馬太鞍溪堰塞湖溢流第2次水勢會更強烈，請迅速通知相關人員盡速離開。