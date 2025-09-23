財產申報　徐榛蔚和傅崐萁共背債4千餘萬

花蓮縣長徐榛蔚。（中評社 資料照） 中評社台北9月23日電／台“監察院”今天公布公職人員財產申報，停職中的中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙存款新台幣99萬餘元，另有新台幣1630萬餘元的債務；國民黨籍基隆市長謝國樑事業投資新台幣5981萬餘元，較上次申報增新台幣1492萬元；國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚與其丈夫、“立委”傅崐萁背債4479萬餘元，用於保單墊繳與購置不動產。



“監察院”今天公布最新一期廉政專刊，公布國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、民進黨籍嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米等人在2024年11月1日的財產申報資料。



林姿妙去年12月31日因貪污治罪條例財產來源不明等罪被法院判刑12年6個月，並遭“內政部”停職。根據“監察院”公布財產申報資料，林姿妙有存款99萬9363元，較2023年申報減少117萬2906元；另還有1630萬587元的債務用作週轉金，並將宜蘭縣羅東鎮5筆土地與1筆建物交付信託。



謝國樑夫婦共有5筆位於新北市樹林區的土地與建物，存款878萬1862元、股票16萬3480元、1筆受託信託財產專戶3萬131元；事業投資5981萬5000元，較上次申報增加1492萬元，標的包括基隆市第二信用合作社、境外公司WEALTH SYNERGY LIMITED與台豐興業公司；至於2023年申報的203萬餘元房貸已繳清，這次新增一筆1330萬的私人借款債務。另將1筆土地與價值8萬餘元的股票交付信託。



徐榛蔚夫婦有花蓮縣吉安鄉2筆土地與1筆建物，存款共713萬6846元，股票5650元，2個受託信託財產專戶總值100萬9806元，另有債務4479萬4282元，用於保單自動墊繳與購置不動產；事業投資9萬4400元，標的包括花蓮第二信用合作社與桃園信用合作社；另將4筆位於台北市大安區的土地與建物、以及價值208萬餘元的股票信託。