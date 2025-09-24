杜聖聰：大陸短視頻軟體已玩成精　美難撼動

銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月24日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普上周與中國國家主席習近平通話，宣稱雙方已就TikTok（字節跳動，抖音）協議達成共識，美方要求TikTok美國資產須從中國字節跳動轉移至美國業主。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，特朗普欲肢解佔據抖音很難，別小看中國大陸還有很多“小野狼”會發展很多APP軟體，會有更狠的工具席捲全球。



美國白宮對《福斯新聞》透露協議細節強調，美版TikTok董事會7席中將有6席由美國人掌控，僅留1席給中方代表。並表示這項協議確實讓美國優先，這意味著TikTok在美國將由美國人佔多數持股。不僅如此，未來TikTok的所有用戶數據將儲存於甲骨文雲端平台，美方也將完全掌控在美國境內的演算法運作。



杜聖聰指出，特朗普想收購、實際掌握TikTok，但充其量只能掌握路徑，若想要將所有獲利機制都掌握，砍斷、支解中國的掌控，也許想幾年的時間還可以，但別小看中國大陸還有非常多嗷嗷待哺的“小野狼群”，將會更可怕，比如大陸還有小紅書，別以為能把抖音做掉，特朗普就能高枕無憂，中國大陸在抖音、小紅書等APP方面是玩成精的。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，“中央廣播電台”採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰向中評社說，特朗普想把TikTok抖音資本裝入美國口袋，但並不會像特朗普想得那麼容易，中國大陸是很會經營短視頻軟體，能養出最恐怖的狼群，抖音已經全球化佈局，美版抖音TikTok是很難難複製、覆蓋，將會有更多中國的小狼群，席捲全球、佔領更狠，會讓美國等看清楚實力。



他指出，美國想要拿走中國大陸的TikTok、演算法、收錢運作等，其實很不現實，也不容易，美國能肢解掉TikTok多少？能斬斷中國大陸的軟實力嗎？中國的演算法一個會比一個狠，後面還有很多工具可用。



杜聖聰說，當然美國也有YouTube、Meta臉書、Threads演算法等，但TikTok是後起之秀，短視頻的市佔率更深植人心。中國有很多人才很會去研發，背後的實力更恐怖，能力強。美國的這些其他社群平台演算法要比過TikTok還久，需要更長時間去深化。