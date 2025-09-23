孫文南院參訪重慶　深化兩岸交流合作

台灣孫文南院參訪團於9月13日至20日赴重慶，完成為期八日的參訪交流。（孫文南院提供） 中評社重慶9月23日電／台灣孫文南院參訪團一行約20人於9月13日至20日赴重慶展開為期八日的參訪交流，深入考察當地歷史文化、城市規劃、農業發展及旅遊資源。孫文南院院長汪明生表示，此次參訪不僅深化了對重慶經濟社會發展的認識，更感受到兩岸文化同根同源的緊密連結。未來孫文南院將繼續推動兩岸在文化、農業、旅遊等領域的務實合作，共創雙贏局面。



本次參訪行程豐富多元，汪明生院長一行人13日，首站抵達重慶梁平區，參觀現代化“大糧倉”與“預制菜之都”，瞭解重慶在農業科技與食品加工領域的創新成果。梁平區作為西南地區重要的糧食生產基地，其預制菜產業的規模化、智能化發展令參訪團印象深刻，雙方就農業技術升級與產業鏈合作進行了深入交流。



隨後，孫文南院參訪團造訪重慶規劃展覽館，透過沉浸式展陳與詳盡解說，認識重慶的城市發展藍圖與“山水之城”的獨特定位。展館內先進的沙盤模型與數字化展示技術，生動呈現了重慶作為長江上游經濟中心的戰略布局與未來願景。



參訪團接著前往大足石刻——中國晚期石窟藝術的巔峰之作，也是聯合國教科文組織認定的世界文化遺產。成員們讚嘆於石刻精湛的工藝與深厚的佛教文化內涵，並對遺產保護與文旅融合發展模式表示高度肯定。此外，參訪團還走訪了歷史悠久的瓷器口古鎮，感受巴渝傳統民居與市井文化的獨特魅力。



此次行程亦涵蓋自然景觀與城市創新體驗。參訪團登上武隆仙女山，領略喀斯特地貌的壯麗風光。體驗李子壩輕軌站的“穿樓而過”奇觀，見證重慶在城市交通建設上的巧思與突破。這些景點充分展現了重慶“山、水、城、人”和諧共生的發展理念。