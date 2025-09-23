賴清德核定　台軍方新科將官共晉升8位

台軍方新聞處副處長喬福駿上校，將升任處長，晉升少將。(照:台軍方提供) 中評社台北9月23日電／台軍方下一波將級軍官人事調動已經賴清德核定，將於10月1日生效，共誕生2位新中將、6位新少將。



兩位新任中將都屬政戰系統：海軍政戰主任劉慶斌退伍，遺缺由艦隊指揮部政戰主任林傳盛少將接任，晉升中將；政戰局長陳育琳中將退伍，由陸軍政戰主任史順文中將接掌政戰局，司令部遺缺由副主任樓偉傑少將接任，晉升中將。



台海軍共有四位將級政戰軍官職缺，政戰主任劉慶斌中將與副主任馮國維少將的退伍時間只差一個月，因此底下的幹部連跳兩級，除了林傳盛接任軍種政戰主任，陸戰隊政戰主任洪聖輝少將也調為司令部副主任。艦指部、陸指部的政戰主任，分別由司令部公共事務組長李明倫上校、文宣心戰組長江毓鉉上校接任，兩人同步晉升少將。



其他少將方面，陸軍司令部人軍處人管組長蔡傳聖上校，調任工兵訓練中心指揮官，晉升少將。海軍256戰隊參謀長林志豪上校，接任海洋監偵指揮部指揮官，晉升少將。



空軍司令部計劃處副處長柴仕杰上校，接任戰管連隊長，晉升少將。原聯隊長王家駿少將，接任防空飛彈指揮部副指揮官。



目前代理“國防部”軍事發言人的政戰局新聞處副處長喬福駿，升任處長，晉升少將。



“國防”醫學大學副校長彭忠衎上校，接任“國軍”花蓮總醫院長。由於停年未滿等問題，因此於明年元旦晉任少將。