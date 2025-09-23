蘇治芬喊劉建國我愛你　澄清沒要選雲林縣長

雲林地方臉書社團不約而同發文支持蘇治芬選2026，對此，蘇治芬呼籲支持者高呼“劉建國，加油，我愛你”。（照片：蘇治芬臉書） 中評社台北9月23日電／2026選舉逼近，雲林地方臉書社團近來不約而同發文疾呼“接到民調電話懇請唯一支持‘蘇治芬’”，對此，民進黨籍前“立委”、前雲林縣長、現任“中央畜產會”董事長蘇治芬“立委”蘇治芬22日在臉書發文說，這樣的平台寄生在張家，就是張家在惡搞，還配想選“縣長”？“請大家跟我一起大喊‘劉建國，加油，我愛你’”。



地方政壇分析，明年雲林縣長選舉，預料是民進黨籍“立委”劉建國對戰國民黨籍“立委”張嘉郡，這張圖片用意，應是在分化劉、蘇2人。



蘇治芬22日在臉書發文附上兩張截圖，分別為臉書雲林在地社團“斗六人社交圈”、“虎尾人（讚）出來”中的貼文，上面寫著：“各位鄉親如接到民調電話，蘇治芬跟劉建國的調查，懇請唯一支持‘蘇治芬’。”而發文者皆為同一人。



蘇治芬表示，這種平台寄生在張家，就是張家在惡搞。她痛批，張家的政治人格，還配想選“縣長”？



蘇治芬也表態，請大家跟她一起大喊“劉建國，加油，我愛你”。



根據《中時新聞網》報導，2026年縣長選舉，雲林縣國、民兩黨都已開始暖身，張嘉郡接棒張麗善已是藍營默契，目前張嘉郡身兼國民黨雲林縣黨部主委，黨部全力配合，張家班總動員，連許久未浮出檯面的張家掌門人、前雲林縣長張榮味，也於17日與郝龍斌聚會，表態力挺郝參選國民黨主席。



相對於國民黨的積極動員，民進黨則顯得低調，此次蘇治芬連任雲林海線“立委”失利，原本劉建國、蘇治芬各據雲林山、海的局勢被打破，形成劉在雲林獨挑大梁，外界普遍認為劉是2026年縣長選舉最可能人選，不過至今劉還未鬆口表態參選縣長，劉23日強調，他現在的重點是把“立委”與黨部主委該做的事做好，山海連線團結大家，讓更多人支持認同民進黨。



最近網路傳出“民調請支持蘇治芬”圖文，蘇立即發文反擊，表示這是對手在惡搞，同時也公開請大家支持劉建國，由於之前劉、蘇2人長期“王不見王”，此次蘇公開支持劉，讓綠營支持者吃下定心丸，眾人認為唯有2人合作，才能有效整合雲林山、海民進黨的力量，因應國民黨的強烈攻勢。



地方政壇分析，張嘉郡與劉建國的對壘，將是一場國、民兩黨的整合之戰，劉、蘇的對內整合對上張家班的擴外整合，甚至上探黨中央的整合，雙方都沒有掉以輕心的本錢。