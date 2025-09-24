藍黨魁決戰中台灣？黃敬平：地方派系說了算

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉正如火如荼展開，黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，連續三天都有候選人往中台灣跑，讓外界有決戰中台灣的想像，但他認為，中台灣選票關鍵不在國民黨籍台中市長盧秀燕身上，而是由地方的紅、黑兩派系說了算。



國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日在國民黨全代會中進行新舊黨主席交接。而包括郝、羅、鄭等三人連續三天都接連前往台中或南投展開拜票行程。



黃敬平指出，大家都誤以為郝龍斌21日到台中找盧秀燕吃米糕，就代表盧已表態挺郝，但事實並非如此，盧只是禮貌性接待，且國民黨在中台灣的選票關鍵也不在盧身上，而是要由紅、黑兩派說了算。有台中友人告訴他，前幾天紅、黑兩派有餐敘，但根本完全沒有聊到國民黨主席選舉的事情，顯見郝龍斌還未搞定所有地方派系。



他分析，國民黨在中台灣的黨員大戶，最主要的當然是台中的紅、黑兩派，另外還包括雲林張家、彰化謝家和南投許淑華等地方派系，而就他瞭解，許淑華的態度可能比較會受到已經表態要支持郝龍斌的雲林張家所影響，但還未表態的彰化謝家是否有其他想法？還有紅、黑兩派最後是否會表態？才會是關鍵。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平提到，決戰中台灣幾乎是每次大選都會被關注的指標之一，大家總是喜歡把中台灣當成是選舉的“搖擺州”，但國民黨主席和大選不一樣，必須要有繳黨費的合格黨員才有投票權，所以若要說國民黨主席是決戰中台灣，這對盧秀燕來說似乎也太沉重了一些。

