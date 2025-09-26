黃敬平：藍黨魁選舉　非郝陣營整合才有勝算

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉正如火如荼展開。國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，他站在同樣身為藍營青壯世代的立場，當然希望黨主席可以世代交替，讓青壯派接班，但面對前台北市長郝龍斌來勢洶洶，非郝陣營衹有整合才有勝算。



國民黨主席選舉19日截止登記，共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日在國民黨全代會中進行新舊黨主席交接。



黃敬平指出，這次國民黨主席選舉其實和上一屆2021年的狀況有些雷同，當時主要也是分為“挺朱派”和“非朱派”兩大陣營，朱立倫當時跟現在的郝龍斌一樣，主要是靠地方派系支持，而以張亞中為主的“非朱派”則是有軍系黨員支持，但最後張只獲得6萬多票（32.59%）落選，朱則拿下8.5萬多票（45.78%）勝選。



他分析，這屆黨主席選舉也同樣分成“挺郝派”和“非郝派”兩大陣營，但就他所知，4年前挺張亞中的軍系選票在這屆至少已有7成是轉向支持鄭麗文，另外有2成則是支持羅智強，只剩下約1成還是支持張亞中。而以目前非郝陣營分裂的情況下，看起來好像是“挺郝派”贏定了，但其實郝龍斌根本也還沒搞定所有地方派系。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平強調，郝龍斌還沒搞定所有地方派系主因是，有地方派系對郝相當陌生與疏離，也不夠信任，很多人甚至都擔心郝選上後會變成另一個朱立倫，所以有些地方派系頭人根本不接“挺郝派”人馬的電話，甚至還有地方頭人乾脆想直接躲到海外去避風頭，就是不想表態。

