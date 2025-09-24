白主委劉家榮：柯被點名選縣市長是大材小用

民眾黨高雄市黨部主委、律師劉家榮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲交保後頻被點名參選南部首長，定位受討論。民眾黨高雄市黨部主委、律師劉家榮向中評社表示，第一，柯文哲從年初至今只提過要投入教育，沒說要選舉；第二，柯選過大選又身陷官司之苦，更能感受司法亟需改革議題，再投入地方選舉就大材小用。他認為，不要去迷信一個人就可以改變政治生態，應該要先讓政治氛圍改變。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾任屏東縣律師公會理事長。目前是民眾黨中評委、高雄市黨部主委。



柯文哲涉台北市長任內京華城案遭羈押1年，本月交保後，被視為影響2026地方選舉的關鍵因素。前白委蔡壁如近日受訪時表示，如果柯文哲明年具參選資格，她建議在賴清德本命區展開對決，“柯參選台南市長必定能夠勝選”。



對於柯文哲頻被點名選南部市長，劉家榮表示，不管是被點名選台南或高雄，這部分都變成是“適合，但要不要？”他認為，個人有無意願也很重要，但都完全沒聽到柯文哲有投入選舉的想法，且柯身體變差，很難想像有投入地方選舉可能性。



劉家榮表示，柯文哲今年1月辭黨主席後，曾提要回到民眾黨當“國家治理學院”的講師，把自己當成是公共財來做教育。但是卻都完全沒聽到柯文哲有投入選舉的想法。



以柯文哲的角色去“降維打擊”是好的策略嗎？



劉家榮表示，柯文哲已經選過2024大選，這一年來又身陷官司之苦，更能感受到台灣司法喊了這麼多年的司法改革，但很多東西都只是專業法律人士認為已經改革，但人民卻十分無感，柯已經66歲，再去投入地方選舉是大材小用。

