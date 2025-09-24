中評關注：柯建銘穩當總召　卓榮泰反成箭靶

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）普發現金新台幣1萬元，一直是朝野交鋒的戰場之一，而“行政院長”卓榮泰近日指示“財政部”研議增設“不領取”選項的可行性，連民進黨“立委”都不挺，猛轟“擾民”。在大罷免大失敗後，賴清德、卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘組成的鐵三角不被台灣社會所信任，如今柯穩坐，卓似已成全民箭靶、黨內出氣口。



“立法院”自從三讀通過韌性特別條例，並明定普發現金1萬元後，“普發現金”一直是朝野攻防焦點，卓榮泰更是多次開金口引爆民怨，金句包括“1萬元只能買遙控飛機、冰箱”、“舉債普發現金1萬元，我內心非常交戰”，成為輿論猛轟焦點。這塊台灣人民已期待拿在手上的蛋糕，很明顯已不適合綠營繼續著墨，多說只會多錯。



在大罷免大失敗後，卓榮泰立刻對普發現金開綠燈並廣為宣傳，目的是為了大內宣抒發民怨，而卓日前接見主張不領普發現金1萬元的玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧，並指示“財政部”建置普發現金登記網站，研議增設“不領取”選項的可行性，也是相同道理，但沒想到卻連綠營支持者都不滿此舉。



民進黨籍“立委”吳思瑤直言，增設“拒領”選項實在是擾民、民進黨籍“立委”林俊憲指出，若增設選項會增加行政作業成本、時間，就要再考量。綠委不挺、親綠名嘴抨擊下，卓榮泰只好趕快收回成命，“行政院”23日指出，若要額外建置系統，恐會延宕整體時程，因此決定維持原樣，不增設額外的頁面。



卓榮泰在面對普發現金議題，總是無法正確體察民意所向，讓綠營支持者頭大，在大罷免前先是認為有“違憲”之虞，將在適當時機提出“釋憲”，但在大罷免大失敗後，卓榮泰對普發現金立刻改變態度，強調普發現金是“照顧民生、照顧弱勢”，完全沒有花時間好好向支持者解釋從“違憲”到“合憲”的說法，讓一眾曾為“行政院”背書“普發現金“違憲”的網路KOL、名嘴傻眼。



賴清德、卓榮泰、柯建銘的鐵三角體制，社會已高度不滿，新任的民進黨“立法院”黨團七長幹部，除了綠委鍾佳濱外，其餘6長都是由不分區“立委”擔任，可見區域選舉出身的“立委”都不想逆著民意硬槓。如今，卓榮泰又再因“拒領”的選項惹怒綠營支持者，在逼宮柯建銘請辭無果後，綠營內部只能矛頭全指向卓榮泰，卓雖陸續邀綠委便當會，商議政策、法案，成效似並不大，綠營這股茶壺內的風暴如何發展，值得後續觀察。