中評鏡頭：來台灣鳳梨工場一窺罐頭業輝煌史

高雄景點“台灣鳳梨工場”展示介紹鳳梨與罐頭發展史，一窺過去生產鳳梨罐頭黃金年代。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）台灣曾是全世界鳳梨罐頭產量冠軍，現在全台僅存一座從日據時期留下的“台灣鳳梨工場”，就坐落於高雄市大樹區的九曲堂火車站旁，透過紅磚建築、館藏豐富的鳳梨標籤、展示介紹台灣鳳梨與罐頭發展史，可讓遊客一窺黃金年代的輝煌歷史。



日據時期因運送技術無法將生鮮鳳梨外銷出口，因此台灣興起鳳梨罐頭產業，二戰後有段時期，台灣曾是全世界鳳梨罐頭產量冠軍，1930年代全台有81間鳳梨罐頭工廠達到高峰，高雄市大樹區九曲堂火車站旁的“台灣鳳梨工場”也是其一。



九曲堂火車站因為鐵路縱貫線，早期曾有11家鳳梨罐頭工廠形成聚落，目前僅剩泰芳商會第三、四工場3棟建物，也是全台僅存日據時期留下的鳳梨罐頭產業建物，高雄市政府2004年登錄為歷史建築，整修改建後於2018年正式啟用並開放參觀。



台灣鳳梨工場內部展示大樹在地人文特色與台灣鳳梨與罐頭發展史，館內最大特色是展示50多張號稱台灣最多的鳳梨罐頭標籤。並提供罐頭封罐體驗，讓民眾感受台灣鳳梨罐頭的輝煌年代。



大樹區舊稱“大樹腳”，位處於高雄市的西南部，以盛產水果聞名，其中最知名的是玉荷包荔枝和金鑽鳳梨。景點以佛光山、斜張橋、義大遊樂世界、淡水溪鐵橋高雄端的舊鐵橋濕地公園等聞名。2024年底大樹區戶數約1.5萬戶，人口約4萬人。