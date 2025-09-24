大水沖花蓮光復鄉災情慘　死亡已達14人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，大水沖進光復鄉市區，造成慘重災情。（花蓮縣政府臉書） 中評社台北9月24日電／花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復鄉市區，造成慘重災情，經過各縣市消防人員一夜搜救，縣府災害應變中心今晨統計，死亡人數已達14人，搜救仍在持續中。



樺加沙颱風的暴風圈逐漸遠離台灣。根據“中央災害應變中心”最新的統計資料，共造成14人死亡、18人受傷、多人失聯。災情最嚴重的花蓮縣光復鄉，因為馬太鞍溪堰塞湖兩波溢流，造成當地成了汪洋一片，許多人緊急逃到2、3樓避難。因為淹水又停電，交通受阻，目前包含台9線馬太鞍溪橋無法通行、台11線花蓮大橋封閉。



根據台媒報導，花蓮縣光復鄉昨日下午驚傳嚴重災情，大量湖水沖破堤防，更直接沖斷馬太鞍溪橋，滾滾泥水宛如洩洪般瞬間灌入花蓮光復鄉。原本的馬路瞬間變成河流，淹水深度逼近一層樓高。花蓮縣消防局至少接獲66件求援，其中77人受困待救、2死30失聯28傷。已緊急請求外縣市消防隊與民間搜救團體支援，全力投入搜救行動。



花蓮縣消防局指出，罹難的14人中，以市區佛祖街、敦厚路住戶為主。多是位於1樓的年紀較大長輩，目前消防人員根據通報紀錄逐戶巡查，持續搶救。



中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚23日緊急坐鎮指揮中心，表示大同水門和大安水門開啟，成功把洪水引導回光復溪。東富一帶23日晚間水勢已退，但當地淹水又停電，交通不便。台9線馬太鞍溪橋無法通行、台11線花蓮大橋也封閉。