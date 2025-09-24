連綠營自己人都罵卓榮泰　黃暐瀚曝原因

“行政院長”卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／“行政院長”卓榮泰日前指示“財政部”研議，在普發現金新台幣1萬元官網增設“不領取”選項，連綠營民代和親綠名嘴都開罵，引發不小爭議。“行政院”發言人李慧芝23日表示，考量增設不領取頁面，恐延宕發放時程，“行政院”決定維持原有領取管道。資深媒體人黃暐瀚23日在政論節目對此提出2大關鍵點，並強調卓榮泰會引發爭議，全因做每件事前，前因後果沒想清楚。



根據《中時新聞網》報導，黃暐瀚23日在政論節目《少康戰情室》指出，在7月26日之前，當“立院”已經通過1萬時，卓榮泰就要審慎考慮要不要發，預算即便在他手上，仍可以好好跟民眾說明後，並選擇最好的方式去做。黃強調，這並不是台灣第一次發錢，已陸陸續續發了4次，使得民眾對此事形成一種想法。



黃暐瀚認為，當“行政院”同意發1萬現金後，雖然部分民眾沒問題，但當時跟卓榮泰一起認為發錢會影響公庫財源者，卓並沒有跟這些人溝通、說明為何要轉變，話說得太絕。



黃暐瀚也提出卓榮泰如今會引發爭議的2大關鍵，包括沒有溝通以及外界會質疑玄奘大學宗教系教授釋昭慧、“搶救公庫聯盟”的專業性。



黃暐瀚強調，不管有沒有設不領取選項，只要民眾沒有領取，錢就是留在公庫，也可以另外告訴大家領錢後不想要用，可以捐慈善單位。



綜上所述，黃暐瀚說，卓榮泰會引發這麼大的爭議，就是因為在做每件事之前，前因後果沒有想清楚。