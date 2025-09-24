特朗普聯大演說砲火四射　翁履中：台灣小心

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／美國總統特朗普23日重返聯合國大會講台，發表近一小時的演說，火力全開，直指移民與氣候變遷政策是“摧毀自由世界的兩頭怪物”，更諷刺聯合國形同“只會寫措辭強硬的信件，卻解決不了問題”。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中24日在臉書發文表示，選擇特朗普路線，勢必會讓台灣必須更小心跟其他國家的互動。



特朗普在演說中自稱“世界和平締造者”，聲稱曾解決包括以色列與伊朗、印度與巴基斯坦等七場衝突，但會場內反應冷淡。他強調，美國應該“保護邊界、使用傳統能源”，並將再生能源與氣候政策形容為“高成本騙局”，拖垮經濟。他還把矛頭轉回美國內政，重申反移民立場、捍衛基督教價值，甚至抱怨聯合國未批准他翻修紐約總部，將演說化為結合政策與個人情緒的舞台。值得注意的是，特朗普還在會場遇到巴西總統魯拉，雖然兩人立場南轅北轍，但特朗普卻表示“感覺不錯”，並將安排會晤，引發外界好奇。



翁履中表示，與2019年特朗普的聯合國演說相比，這次的特朗普顯得更強悍、更不耐煩。當年他曾說“未來屬於愛國者，而非全球主義者”，但仍願意在民主與和平的框架下保留多邊合作空間；如今則徹底轉向，從“不同意”走到“拒絕”，從“質疑”變成“批判”。