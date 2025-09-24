裝備積灰塵釀打靶意外？沈伯洋被酸笑翻國際

針對成功嶺打靶意外綠委沈伯洋裝備有可能是灰塵所致，作家“漂浪島嶼”在臉書發表看法。(照:“漂浪島嶼”臉書) 中評社台北9月24日電／有關台中成功嶺營區發生新兵打靶意外事件，軍方初步排除槍枝故障、鄰兵誤傷，事發原因已經由檢方介入調查。民進黨籍“立委”沈伯洋昨天談及此事時說，軍方有一些在設備購買之後，結果常常放在倉庫長灰塵，也不常被演練，造成保養問題，關鍵時刻容易出現意外。對此，作家“漂浪島嶼”表示，服過役都知裝備要保養，但是實戰環境，槍支有抗水抗風沙能力，如果台灣步槍長灰塵就爆炸，傳播出去，真的會笑翻國際。



沈伯洋昨指出，軍人福利在過往幾年雖然有顯著地提升，但在裝備方面是很常出問題的，像是頭盔等防護裝備仍有爭議，這些保護性命的裝備，設備更新必須符合規範，都是現在關注的議題。他並指出，有一些在設備購買之後，結果常常放在倉庫長灰塵，也不常被演練，造成保養上面如果出現問題，關鍵時刻容易出現意外，因此呼籲“國防部”全面檢討裝備採購與維護制度。



對此，“漂浪島嶼”23日晚間發文指出，真打仗！戰場不是無塵室，風沙浸水無法避免，所以武器該有基本的防水抗風沙設計，不然一長灰塵就出事，會讓敵人笑呵呵！



“漂浪島嶼”認為，打靶出事兵員炸臉，原因必須要調查，不然戰士無法信任第二生命的槍枝，嚴重影響戰鬥任務，“但是搬出長灰塵就出事，簡直是自我打臉自造武器品質，讓軍隊惶恐多少槍支長灰塵，會出大問題，連帶讓軍武外銷，也受到影響。”



“漂浪島嶼”提到，世界名槍M16、AK步槍，以抗風沙能在沙漠作戰聞名，妥善率極高，除非塞槍管，否則有灰塵也不易爆炸，且服過役都知裝備要保養，但是實戰環境，槍支有抗水抗風沙能力，如果台灣步槍長灰塵就爆炸，傳播出去，真的會笑翻國際。



最後，“漂浪島嶼”表示，希望常演練算好意，但是牽拖不常訓長灰塵就意外的二段推論，算是蠻奇葩，打擊聲譽，軍方要澄清嗎？