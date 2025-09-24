普發現金1萬恐延至11月　卓榮泰下周報告

卓榮泰。（中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／2024年政府稅收實徵總額突破3兆7619億元，較原預算高出5283億元，創下歷史新高。“立法院”會7月11日三讀通過國民黨“立法院”黨團所提“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”，明定每人普發現金1萬元，將超徵稅收“還稅於民”。原本綠營反對普發現金，726大罷免大失敗後，“行政院”火速通過修正案，並編列普發現金預算2360億。“行政院長”卓榮泰將在10月3日赴“立院”報告編製經過並備質詢，不過普發現金時間恐延後至11月。



2022年稅收超徵4500億元，當時“行政院長”蘇貞昌對外宣布，從超徵稅收中拿出1400億元全民普發現金，每人6000元，強調這是全民從小到老都共享經濟成果。



根據《中時新聞網》報導，“財政部”日前公布，2024年稅收實徵金額達3兆7619億元，較預算數超出5283億元。因此，國民黨“立法院”黨團提出“全民普發1萬元現金”主張，並指出前“行政院長”蘇貞昌時期曾發放6000元現金，既然2024年稅收再創新高，應再度比照辦理。



原本卓榮泰對於普發現金1萬，始終認為是違法“違憲”，曾公開表示普發現金“萬萬使不得”，甚至還質疑，如果將政府的錢用來普發每人1萬元，民眾可能只會用來“買遙控飛機、買冰箱”，對“國家發展無助益”。



但726大罷免大失敗後，“行政院”火速通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例修正草案》，根據修正案內容，僅微調發放時程。“行政院”發言人李慧芝表示，朝野都有反映民意，各行各業遇到美國對等關稅、風災水災影響，社會需要更多支持。



此外，“立院”10月3日則邀卓榮泰、主計長、“財政部長”、“經濟部長”及相關“部會”首長列席報告“韌性特別預算案”編製經過並備質詢，詢答完畢後即交審查。不過報告後，還有委員會審查、朝野協商，若不比照先前2025年追加預算的聯席審查，當做三讀模式，再加上“財政部”的行政作業時間，普發現金時間恐會從10月延後至11月。