台灣民意基金會預測柯文哲未來仍將呼風喚雨

民眾對柯文哲剛交保的感覺。（照：台灣民意基金會粉專） 中評社台北9月24日電／前台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城案，羈押禁見超過一年後，於本月8日以7000萬元交保，相關事件引發關注。台灣民意基金會分析，如今民眾對柯文哲的感情溫度回升至48.81度，距離破50度，只差不到1.2度，支持者沒散去、反而更凝聚；預言“只要官司不出大問題”，柯未來在台灣政壇仍將呼風喚雨。



台灣民意基金會在臉書發文表示，將民調用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感，而100 度表示最熱，最強烈的好感；數據顯示，有34.6%民眾對柯文哲的感情溫度是“51度以上”，29.7%對他的感覺是“49度以下”，另有29.3%的民眾表示沒有感覺。



民意基金會表示，最新民意顯示20歲以上台灣人，“有三成五對柯文哲有好感，三成對柯有反感，二成九對柯無感，既無好感，也無反感”。換言之，喜歡柯的人比討厭柯的人還多4.9個百分點，從平均溫度看，20歲以上台灣人，對柯的感情溫度是48.81度。



“這樣的溫度，代表台灣社會目前對柯的整體感覺是負面的、冷淡的、不欣賞的”，台灣民意基金會也說明，這也透露台灣社會對剛交保並重獲自由的柯文哲，某個程度上，懷著一種猜疑和想保持距離的心理。



民意基金會進一步分析，最新民調和最近一次調查結果相比，也就是2024年9月柯被收押沒幾天的時候，柯文哲的平均溫度從一年前44.91度，到現在的48.81度，回升3.9度，距離破50度，只差不到1.2度。



民意基金會表示，從長期趨勢看，2024年9月，台灣社會對柯文哲的感情溫度44.91度，代表柯已創下個人歷史新低紀錄，而韓國瑜、蔡英文也曾創下個人最低紀錄，但韓與蔡後來都鹹魚翻身，繼續發光發熱。



台灣民意基金會強調，柯今年9月獲台北地院以7000萬元交保，重獲自由、回歸社會，“國人對柯文哲的感情溫度小幅回升，雖還未能破50度大關”。民意基金會指出，有許多跡象顯示，柯的支持者不但沒散去、甚至更凝聚，柯的氣勢還在，社會基礎依然雄厚，只要官司不出大問題，柯未來在台灣政壇仍將呼風喚雨。