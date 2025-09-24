黃國昌：徐榛蔚忙救災　綠忙著搞鬥爭無人性

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）颱風樺加沙造成台灣花東地區嚴重災情，據台災害應變中心截至24日上午統計，已有14人死亡、18人受傷、多人失聯。台灣民眾黨主席黃國昌24日痛批，中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚忙著救災，民進黨卻毫無人性造謠徐不在台灣，搞鬥爭、搞造謠，謀取政黨利益，賴清德要怎麼處理？



黃國昌也指出，今年8月“立法院”朝野協商特別條例案時，已要求將花蓮堰塞湖工程納入，但“農業部部長”陳駿季卻認為“沒有立即潰堤的危險”而未採納，現在馬太鞍溪堰塞湖潰堤，這就叫官僚殺人！陳駿季趕快把該做的事做完，之後自己知所進退！



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因強颱樺加莎豪雨造成潰堤，釀嚴重災情，但民進黨籍“立委”吳思瑤23日確發文直指徐榛蔚不在台灣，不過真實情況是徐早已緊急取消行程返抵花蓮坐鎮救災。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“蠢到“違憲”，綠也掀桌”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，颱風樺加沙造成花東嚴重災情，他一大早打電話給國民黨團總召傅崐萁，傅說昨天開了8個小時的車趕回花蓮，從北到南很多道路是斷裂的，繞了很久的路。對於馬太鞍溪堰塞湖潰堤致災，我們感到哀悼，但民進黨還有人性嗎？吳思瑤竟然還在造謠徐榛蔚不在台灣，但實際上是徐在忙著救災，民進黨到底要沒人性到什麼程度？