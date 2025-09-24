家鄉花蓮重創　羅智強延陸配平反行動先救災

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨立委、黨主席候選人羅智強今日受訪時表示，原訂成立的“反綠色迫害人權行動聯盟”首波主題是替陸配平反，但因花蓮災情嚴重，行程暫時延後。他強調自己是花蓮子弟，看到家鄉受創十分難過，呼籲“此刻無分藍綠，大家都是花蓮人”，應該全力救災。他並批評台農業部先前誤判堰塞湖風險，若能及早處理或許能避免傷亡，政府應展現更多用心與專業。



花蓮昨日因颱風樺加沙帶來強降雨導致堰塞湖溢流，造成嚴重災情與人員傷亡。羅智強原本今日規劃成立“反綠色迫害人權行動聯盟”，首波訴求是平反陸配問題，但由於災情突發，包括國民黨團總召、花蓮區域立委傅崐萁及地方村長都必須投入救災，他決定延後舉行。他表示，在災害當前，政治活動應暫且放下，最重要的是全力協助花蓮災民。



羅智強表示，自己是花蓮出生的小孩，看到故鄉遭遇重大災難，心中非常難過。他強調“無分東西南北，這一天這一刻我們都是花蓮人”，呼籲全民共同支援花蓮，朝野應該攜手合作，盡力幫助災區。



針對堰塞湖爭議，羅智強痛批農業部先前誤判，認為沒有急迫性、沒有立即潰堤危險，如今卻釀成重大傷亡，令人遺憾。他痛批，如果當時能即時處理，或許就能避免犧牲。他強調，政府在專業與用心上都必須重新檢視，應真正“苦民所苦”，把人民的危險與痛苦放在心上，多一分體恤，就能減少不必要的傷亡。