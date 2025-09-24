羅智強批賴清德缺乏專業　讓官員忙著擦屁股

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月24日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”、黨主席候選人羅智強今日受訪時，痛批“行政院”浦發現金1萬元的補助政策拖延擾民，甚至設置“不領取”選項形同情緒勒索，呼籲應讓弱勢民眾及早領到現金。他並在回應媒體提問時，指出賴清德決策常缺乏專業評估，要讓官員擦屁股，他提到賴清德日前致詞把五眼聯盟歸功於安倍晉三，這在歷史上明顯錯誤，因為五眼聯盟早在1950年代就已成形，當時安倍僅是兩歲幼童。



近期“行政院”推動普發一萬元現金補助，社會關注焦點除發放時程，也包含是否設置“不領取”選項的爭議。羅智強受訪時表示，“行政院長”卓榮泰與賴清德的態度拖拖拉拉、不甘不願，讓真正需要現金補助的基層民眾遲遲無法受惠。他批評政府一度規劃“不領取”程序，完全沒有必要，既無實質意義，也形同對民進黨支持者的情緒勒索。



羅智強強調，民進黨支持者當中同樣有弱勢族群，也需要這筆補助來應付生活支出。身為“行政院長”，不應把程序設計成負擔，而是要快把錢發下去，“既然要發，就好好把事情做好”，不要再顯得勉強或拖延。



在受訪過程中，有媒體提及賴清德日前公開致詞時，把五眼聯盟等安全合作組織歸功於安倍晉三。羅智強隨即批評，賴清德常“話先說了再算”，沒有經過專業文官或行政團隊的謹慎評估，結果就是“‘總統’亂講話、官員擦屁股”。他指出，五眼聯盟早在1950年代就已成形，安倍當時僅兩歲，根本不可能“促成”這樣的安全聯盟，這種錯誤言論正凸顯了賴清德決策品質的問題。他呼籲，賴清德應多向專業文官請教，而不是依賴逢迎的官員，如此才能制定出品質更高、真正符合民眾需求的政策。