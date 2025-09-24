媒體人看綠高雄初選民調　邱議瑩恐沒法出線

媒體人羅旺哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／民進黨2026高雄市長初選呈現4搶1局勢，有民調顯示，民進黨籍“立委”賴瑞隆支持度以21.9%暫居領先，其次是林岱樺16.8%、邱議瑩13.2%，許智傑僅6.2%。媒體人羅旺哲認為，邱議瑩近日動作頻頻，全都是因為“急了”，若按照民調趨勢一路走下去，邱恐“完全沒有”機會出線。



《EBC東森新聞》17日公布的民調顯示，賴瑞隆支持度以21.9%暫居領先，其次是林岱樺16.8%、邱議瑩13.2%，許智傑僅6.2%，但仍有高達41.8%的受訪者尚未表態。值得注意的是，若綠營人選對上國民黨的市長人選柯志恩時，賴瑞隆支持度達46.1%，其他民進黨可能人選如林岱樺、邱議瑩在對比柯志恩時，雖仍保有領先，但差距縮小，許智傑則僅以36.8%比34.2%些微領先。



根據《中時新聞網》報導，羅旺哲23日在政論節目《57爆新聞》中表示，近日因美濃大峽谷、大樹光電以及馬頭山問題，對邱議瑩造成的影響非常大，也使其臉書被很多在地民眾洗版，認為邱不關心高雄。此外，針對馬頭山自然保育區年初遭非法傾倒大量鋁渣廢棄物，邱18日到場會勘清理進度，要求環保局限期完成處理，但卻被國民黨“立委”抓包根本沒清乾淨，令羅不禁直言，邱的許多口號只是喊喊而已。



羅旺哲認為，邱議瑩最近動作非常多，就是因為她“急了”，並分析上述民調強調，邱無法贏過賴瑞隆、林岱樺，是最大問題所在，若照民調趨勢一路走下去，邱議瑩完全沒機會在高雄市長初選時出線。



上述民調由《EBC東森新聞》委託雨晴指標行銷公司執行，調查時間為9月8日至9月11日晚間6時30分至10時，以高雄市38個行政區年滿20歲以上民眾為對象，採市話隨機撥號（RDD）進行訪問，共完成1,070份有效樣本。在統計處理上，依性別、年齡及行政區人口結構進行加權，以符合母體分布。抽樣誤差在95%信心水準下，最大誤差為±3個百分點。報告並強調，民調僅反映受訪者在調查期間的意向，未來選情仍可能隨政黨策略、議題發展與社會氛圍變動而有所不同。